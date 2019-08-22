Предприятия и население Якутии задолжали Энергосбыту 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-22T11:31:58+03:00

Хищение электричества ставит под опасность жизни не только самих расхитителей, но и их добросовестных соседей.

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Инспекторы Энергосбыта акционерного общества «Якутскэнерго» выявили за июль этого года 177 случаев неучтенного потребления электроэнергии.

За этот период предприятия и население похитили у энергокомпании 1168 киловатт в час. Суммарный ущерб энергетики оценили в 8 млн рублей. За этот же месяц, с учетом ранее выявленных фактов, с нарушителей взыскано более 6 млн рублей.

Составлено всего 165 актов незаконного потребления электрической энергии.

За этот же период недобросовестные потребители Мирного возместили, с учетом ранее составленных актов, 1,7 млн рублей, а энергорасхитители из Якутска и центральных районов республики, – 3,9 млн рублей.

Хищение электричества приводит к снижению качества электроэнергии по всей линии, перепадам напряжения в сети, из-за чего страдают все потребители, выходят из строя бытовые электроприборы. «Бесплатная» электроэнергии чревата пожаром и электротравмой.

По закону, гражданин обязан оплатить незаконное потребление энергоресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU