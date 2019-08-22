2019-08-22T11:57:48+03:00
Общество

Операция «Такси»: в Якутии пройдет масштабная проверка перевозчиков

За неделю мероприятие снизит аварийность и устранит нелегальных таксистов
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД привлекут к ответственности нелегальных таксистов.Сотрудники ГИБДД привлекут к ответственности нелегальных таксистов.Фото: ЯСИА
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В Якутии с 27 августа по 2 сентября пройдет второй этап профилактической операции «Такси».

В течение недели госинспекторы департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин, минтранс Якутии и сотрудники ГИБДД проведут масштабные проверки таксистов.

Профилактическая операция «Такси» призвана не только снизить аварийность на дорогах, но и пресечь деятельность нелегальных таксистов.

По словам специалистов минтранса, за первое полугодие 2019 года составлено 36 административных материалов и проведено 110 рейдов. Основные нарушения перевозчиков: отсутствие цветографической схемы и фонаря, информации, игнорирование предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобиля.

Напомним, первый этап операции «Такси» прошел в апреле этого года в 19 районах и Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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