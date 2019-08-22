Операция «Такси»: в Якутии пройдет масштабная проверка перевозчиков
В Якутии с 27 августа по 2 сентября пройдет второй этап профилактической операции «Такси».
В течение недели госинспекторы департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин, минтранс Якутии и сотрудники ГИБДД проведут масштабные проверки таксистов.
Профилактическая операция «Такси» призвана не только снизить аварийность на дорогах, но и пресечь деятельность нелегальных таксистов.
По словам специалистов минтранса, за первое полугодие 2019 года составлено 36 административных материалов и проведено 110 рейдов. Основные нарушения перевозчиков: отсутствие цветографической схемы и фонаря, информации, игнорирование предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобиля.
Напомним, первый этап операции «Такси» прошел в апреле этого года в 19 районах и Якутске.
ИСТОЧНИК KP.RU