Грибникам на радость: прогноз погоды в Якутске на пятницу

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-22T10:44:49+03:00

Синоптики обещают кратковременный дождь и до +22 градусов

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В пятницу, 23 августа, в Якутске ожидается кратковременный дождь и до +22 градусов.

Как сообщают синоптики Якутского гидрометцентра, завтра днем в столице республики на радость грибникам ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +11+13, днем +20+22°С.

ИСТОЧНИК KP.RU