Грибникам на радость: прогноз погоды в Якутске на пятницу
Синоптики обещают кратковременный дождь и до +22 градусов
Температура воздуха ночью +11+13°С.Фото: Социальные сети
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В пятницу, 23 августа, в Якутске ожидается кратковременный дождь и до +22 градусов.
Как сообщают синоптики Якутского гидрометцентра, завтра днем в столице республики на радость грибникам ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +11+13, днем +20+22°С.
ИСТОЧНИК KP.RU