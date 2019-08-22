Якутянка отсудила у одной из самых непунктуальных авиакомпаний страны более 140 тысяч рублей
Якутянка отсудила у авиакомпании «Якутия» более 140 тысяч рублей. На ее стороне в суде выступил представитель республиканского Роспотребнадзора.
Как выяснилось, из-за задержки рейса авиакомпании «Якутия» из Якутска в Москву женщина с ребенком опоздали на стыковочный рейс в Сочи, и им пришлось покупать новые билеты. В добровольном порядке перевозчик возмещать убытки отказался.
Суд первой инстанции прислушался к представителю перевозчика, который заявил, что рейс задержали, чтобы устранить технические неисправности самолета, и в удовлетворении исковых требований отказал. Потребитель подала апелляционную жалобу.
Верховный суд Якутии отменил решение Вилюйского районного суда и взыскал с авиакомпании 140610 рублей: убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
Судебное решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU