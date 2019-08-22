В Якутске появилась детская площадка по уникальному проекту
В Якутске между двумя многоэтажными жилыми домами по улице Петровского и Лермонтова построили детскую площадку по уникальному проекту.
Дизайн площадки – деревянные изогнутые дорожки с горкой из сплетенных стволов тальника –разработали студенты-архитекторы специально для этого проекта.
С прошлой пятницы местная детвора освоила новые качели, горки и турники.
- Раньше здесь была пустота - лужи летом и сугробы зимой. Депутат Петр Гоголев спросил, какие у нас проблемы. Мы ответили, что нет детской площадки и парковки. Он предложил принять участие в программе «Народный бюджет». Мы, жильцы, объединились, чтобы поучаствовать и выиграть финансирование. На строительство ушел один миллион рублей, – рассказала местная жительница Лена Альхати.
Работы по проекту велу компания-подрядчик «Профи-Маркет», которая добавила от себя авторский арт-объект – горку из ветвей ивы.
ИСТОЧНИК KP.RU