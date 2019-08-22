В Якутске появилась детская площадка по уникальному проекту

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-22T08:37:03+03:00

Детвора уже освоила новые места для игр, качели, горки и турники

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В Якутске между двумя многоэтажными жилыми домами по улице Петровского и Лермонтова построили детскую площадку по уникальному проекту.

Дизайн площадки – деревянные изогнутые дорожки с горкой из сплетенных стволов тальника –разработали студенты-архитекторы специально для этого проекта.

С прошлой пятницы местная детвора освоила новые качели, горки и турники.

- Раньше здесь была пустота - лужи летом и сугробы зимой. Депутат Петр Гоголев спросил, какие у нас проблемы. Мы ответили, что нет детской площадки и парковки. Он предложил принять участие в программе «Народный бюджет». Мы, жильцы, объединились, чтобы поучаствовать и выиграть финансирование. На строительство ушел один миллион рублей, – рассказала местная жительница Лена Альхати.

Работы по проекту велу компания-подрядчик «Профи-Маркет», которая добавила от себя авторский арт-объект – горку из ветвей ивы.

ИСТОЧНИК KP.RU