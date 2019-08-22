2019-08-22T08:37:03+03:00
Общество

В Якутске появилась детская площадка по уникальному проекту

Детвора уже освоила новые места для игр, качели, горки и турники
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Дизайн площадки – деревянные изогнутые дорожки с горкой из сплетенных стволов тальника –разработали студенты-архитекторы.Дизайн площадки – деревянные изогнутые дорожки с горкой из сплетенных стволов тальника –разработали студенты-архитекторы.
Изменить размер текста:

В Якутске между двумя многоэтажными жилыми домами по улице Петровского и Лермонтова построили детскую площадку по уникальному проекту.

Дизайн площадки – деревянные изогнутые дорожки с горкой из сплетенных стволов тальника –разработали студенты-архитекторы специально для этого проекта.

С прошлой пятницы местная детвора освоила новые качели, горки и турники.

- Раньше здесь была пустота - лужи летом и сугробы зимой. Депутат Петр Гоголев спросил, какие у нас проблемы. Мы ответили, что нет детской площадки и парковки. Он предложил принять участие в программе «Народный бюджет». Мы, жильцы, объединились, чтобы поучаствовать и выиграть финансирование. На строительство ушел один миллион рублей, – рассказала местная жительница Лена Альхати.

Работы по проекту велу компания-подрядчик «Профи-Маркет», которая добавила от себя авторский арт-объект – горку из ветвей ивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Якутянка отсудила у одной из самых непунктуальных авиакомпаний страны более 140 тысяч рублей
«Синергия Севера»: в Якутии проходит IV молодежный форум
Сардана Авксентьева предложила решать проблемы обманутых дольщиков на уровне республики
Вместо обещанного кредита якутянка «подарила» мошеннице 58 тысяч рублей
В Якутии тушат 5 лесных пожаров
В реку Вилюй выпустят мальков сибирского осетра
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 22 августа
40-летняя жительница Нерюнгри попалась на уловки мошенника
Ситуация с мелководьем на реке Лена остается сложной
В Якутске задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков из СНГ
Национальный парк «Ленские столбы» получил федеральный статус
В Якутии тушат 3 лесных пожара
Водка за рулем: в Якутии многодетный отец не довез семью в целости и сохранности
В Якутии выявлен еще один случай заболевания открытой формой туберкулеза
В Якутии в результате ДТП погибла женщина
В Якутске перекроют холодную воду
Автопарк Якутска пополнился ещё 25 новыми автобусами
В Якутске наградили победителя народной премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник»
Ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет триколором
В Якутии детям-сиротам не предоставили жилье
На одном из перекрестков Якутска с неработающим светофором машина сбила пешехода
Небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 21 августа
#МойФлаг: все районы Якутии одновременно поднимут триколор