2019-08-22T07:15:18+03:00
Общество

«Синергия Севера»: в Якутии проходит IV молодежный форум

Общественные организации борются за грант правительства Якутии
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Участников ждут семинары, психологические тренинги, дебаты, интеллектуальные квизы.Участников ждут семинары, психологические тренинги, дебаты, интеллектуальные квизы.Фото: ЯСИА
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В селе Намцы открылся ежегодный молодежный образовательный форум «Синергия Севера», который продлится до 25 августа. В рамках мероприятия прогрессивная молодёжь Якутии пройдёт различные образовательные программы и поборется за гранты правительства республики.

В этом году в «Синергии Севера» принимают участие 181 активист из 21 район республики. Форум работает по пяти направлениям: второй этап дальневосточного конкурса «Я-Инженер», «Профlife» — площадка, направленная на популяризацию рабочих специальностей, «Мы — добровольцы», «Молодежь Арктики» и «Лидеры Якутии».

Стоит отметить, на форуме помимо образовательной программы и конкурса грантов, будут проведены семинары, психологические тренинги, дебаты, интеллектуальные квизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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