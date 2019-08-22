2019-08-22T07:04:06+03:00
Общество

Сардана Авксентьева предложила решать проблемы обманутых дольщиков на уровне республики

Глава Якутска указала на ограниченность полномочий муниципалитета по земельному вопросу
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На совещании также обсудили дальнейшую судьбу самовольных объектов по улицам Лизы Чайкиной и Короленко.На совещании также обсудили дальнейшую судьбу самовольных объектов по улицам Лизы Чайкиной и Короленко.Фото: ЯСИА
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19 августа Сардана Авксентьева обсудила с депутатами способы помощи обманутым дольщикам.

Депутаты предложили продлить строительному кооперативу «Строим вместе» договоры аренды земельного участка, о проверке законности отчуждения земельных участков на территории института мерзлотоведения и улицы Воинская. Также возможно у фирмы «Квадратный метр» изымут участок по улице Клары Цеткин в пользу пострадавших граждан.

Сардана Авксентьева предложила решать проблемы обманутых дольщиков на уровне республики, тем более, в части ИЖС.

– У нас есть механизм передачи земли от муниципалитета субъекту, и у вышестоящей власти больше рычагов в части регулирования вопроса обманутых дольщиков. На уровне муниципалитета эти вопросы невозможно решить – по земельному кодексу права и возможности у местной власти ограничены, землю могут получить льготные категории, сейчас в очереди стоит 6 тысяч семей, или же земля предоставляется посредством конкурсных процедур, – отметила Сардана Авксентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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