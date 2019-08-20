В одном из районов Якутии на ремонтируемом участке дороги опрокинулся большегруз
В Чурапчинском районе Якутии на ремонтируемом участке дороги опрокинулся автомобиль "Камаз". ДТП произошло 19 августа на 193 километре федеральной трассы «Колыма».
Как выяснилось, 48-летний водитель большегруза во время движения по ремонтируемому участку дороги не справился управлением. Груженый песком грузовик опрокинулся прямо на проезжую часть.
В результате ДТП камазист получил перелом левого бедра и был госпитализирован в чурапчинскую больницу.
Водитель с 30-летним стажем был трезв, но не был пристегнут ремнем безопасности. За последний год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По факту ДТП проводится административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU