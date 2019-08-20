2019-08-20T10:23:55+03:00
Общество

Нюрбинский IT-Куб помогут создать «1С», «Яндекс» и «Касперский»

К обучению сотрудников привлекут местные IT-компании
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В 2021 году IT-Куб будет построен в Якутске, в 2022 году в Мирном.В 2021 году IT-Куб будет построен в Якутске, в 2022 году в Мирном.
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Нюрбинский IT-Куб, который появится в 2020 году, помогут создать «1С», «Яндекс» и «Касперский». Специалисты этих крупных IT-компаний будут привлечены к процессу обучения.

Обязательными направлениями для обучения детей и подростков от 6 до 18 лет станут программирование на языках Python и Java, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование и базовые навыки программирования на C-подобных языках.

Нюрбинский район выполнил требование федерального оператора – в IT-Кубе функциональные зоны будут занимать не менее 600 квадратных метров, а здание соответствовать бренду.

В 2021 году IT-Куб будет построен в Якутске, в 2022 году в Мирном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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