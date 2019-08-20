Нюрбинский IT-Куб помогут создать «1С», «Яндекс» и «Касперский»
Нюрбинский IT-Куб, который появится в 2020 году, помогут создать «1С», «Яндекс» и «Касперский». Специалисты этих крупных IT-компаний будут привлечены к процессу обучения.
Обязательными направлениями для обучения детей и подростков от 6 до 18 лет станут программирование на языках Python и Java, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование и базовые навыки программирования на C-подобных языках.
Нюрбинский район выполнил требование федерального оператора – в IT-Кубе функциональные зоны будут занимать не менее 600 квадратных метров, а здание соответствовать бренду.
В 2021 году IT-Куб будет построен в Якутске, в 2022 году в Мирном.
ИСТОЧНИК KP.RU