Нюрбинский IT-Куб помогут создать «1С», «Яндекс» и «Касперский»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-20T10:23:55+03:00

В 2021 году IT-Куб будет построен в Якутске, в 2022 году в Мирном.

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Нюрбинский IT-Куб, который появится в 2020 году, помогут создать «1С», «Яндекс» и «Касперский». Специалисты этих крупных IT-компаний будут привлечены к процессу обучения.

Обязательными направлениями для обучения детей и подростков от 6 до 18 лет станут программирование на языках Python и Java, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование и базовые навыки программирования на C-подобных языках.

Нюрбинский район выполнил требование федерального оператора – в IT-Кубе функциональные зоны будут занимать не менее 600 квадратных метров, а здание соответствовать бренду.

В 2021 году IT-Куб будет построен в Якутске, в 2022 году в Мирном.

ИСТОЧНИК KP.RU