2019-08-20T09:46:28+03:00
Политика

В Якутске пройдет митинг за бесплатный проезд в автобусах

Демонстрация в сквере Карла Маркса согласована с окружной администрацией
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Горожане будут согласованно отстаивать свои интересы.Горожане будут согласованно отстаивать свои интересы.
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1 сентября в сквере Карла Маркса в Якутске пройдет митинг. Организаторы требуют ввести бесплатный проезд в городских маршрутных автобусах для всех школьников.

Также одно из требований митингующих - годовой проездной билет для студентов стоимостью в одну тысячу рублей.

Демонстрация согласована с мэрией Якутска. Начало акции - в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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