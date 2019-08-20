В Якутске пройдет митинг за бесплатный проезд в автобусах

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-20T09:46:28+03:00

Горожане будут согласованно отстаивать свои интересы.

Демонстрация в сквере Карла Маркса согласована с окружной администрацией

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1 сентября в сквере Карла Маркса в Якутске пройдет митинг. Организаторы требуют ввести бесплатный проезд в городских маршрутных автобусах для всех школьников.

Также одно из требований митингующих - годовой проездной билет для студентов стоимостью в одну тысячу рублей.

Демонстрация согласована с мэрией Якутска. Начало акции - в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU