В Якутске пройдет митинг за бесплатный проезд в автобусах
Демонстрация в сквере Карла Маркса согласована с окружной администрацией
Горожане будут согласованно отстаивать свои интересы.
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1 сентября в сквере Карла Маркса в Якутске пройдет митинг. Организаторы требуют ввести бесплатный проезд в городских маршрутных автобусах для всех школьников.
Также одно из требований митингующих - годовой проездной билет для студентов стоимостью в одну тысячу рублей.
Демонстрация согласована с мэрией Якутска. Начало акции - в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU