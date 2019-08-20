Прокуратура Якутска пресекла незаконную деятельность автошколы №1

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-20T09:02:48+03:00

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Подопечный «Учебного центра автошкола №1» незаконным способом получил водительские права категорий Д, С, Е, А в июне 2019 года. В свидетельстве было указано, что ученик прошел 154 часа практических занятий. Однако в ходе прокурорских проверок выяснилось, что мужчина не присутствовал ни на одном занятии.

Возбуждено административное производство за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования автошкола оштрафовали на 50 тысяч рублей. Двух инструкторов по вождению уволили за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по подготовке автоводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU