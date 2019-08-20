2019-08-20T06:28:15+03:00
Происшествия

55-летняя якутянка пострадала от действий лже-оператора сотовой связи

Ради вознаграждения, пострадавшая потеряла все 15 тысяч рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Завершив операцию, злоумышленник больше не взял трубку.Завершив операцию, злоумышленник больше не взял трубку.
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55-летняя жительница Усть-Майского района республики стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудников одного из операторов сотовой связи. Он сообщил, что на имя женщины якобы накопились 2 тысячи рублей, которые хотят возместить абоненту. Для перечисления денег звонивший попросил пенсионерку назвать банковские данные, в том числе пароли из смс-сообщений.

В надежде на мифическое денежное вознаграждение женщина выполнила все условия мошенника. После этого с ее мобильного банка «улетели» 15 тысяч рублей. Завершив операцию, злоумышленник больше не взял трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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