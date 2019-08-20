За восемь месяцев 2019 года более тысячи разрешений на перевозку легковым такси

СЕГОДНЯ 05:57 2019-08-20T05:57:40+03:00

84% от общего количества поданных запросов было сформировано в электронной форме.

На сегодняшний день в республике действует около 4 тысяч таких разрешений

Изменить размер текста: A A

Более тысячи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси было выдано за восемь месяцев 2019 года.

Процесс получения документа значительно упростился с октября 2017 года, когда появилась возможность подать заявление в электронной форме через портал госуслуг. К запросу прилагаются необходимые документы: копия паспорта, заявление и копия свидетельства о регистрации транспортного средства. Готовый документ можно получить в головном офисе МФЦ.

Срок предоставления услуги – не более 15 дней с даты регистрации заявления, против обычных 30 дней. 84% от общего количества поданных запросов было сформировано в электронной форме.

На сегодняшний день в республике действует около 4 тысяч разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

ИСТОЧНИК KP.RU