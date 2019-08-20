Якутская прокуратура заставила осужденных пройти курс лечения

СЕГОДНЯ 04:02 2019-08-20T04:02:37+03:00

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Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Якутии проверила работу Лечебно-исправительного учреждения №5, где осужденные пациенты отказывались лечиться.

Установлено, что 5 осужденных, страдающих активной формой туберкулеза, вопреки требованиям закона, отказывались от лечения. Инфицированные заключенные игнорировали рекомендации лечащего врача и отказывались от приема таблеток.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявления о недобровольной госпитализации 5 заключенных и возложила на них обязанности пройти курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU