Якутская прокуратура заставила осужденных пройти курс лечения
5 инфицированных туберкулезом отказывались принимать таблетки
Заключенные решили навредить себе, будучи больными туберкулезом.Фото: ЯСИА
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Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Якутии проверила работу Лечебно-исправительного учреждения №5, где осужденные пациенты отказывались лечиться.
Установлено, что 5 осужденных, страдающих активной формой туберкулеза, вопреки требованиям закона, отказывались от лечения. Инфицированные заключенные игнорировали рекомендации лечащего врача и отказывались от приема таблеток.
По результатам проверки прокуратура направила в суд заявления о недобровольной госпитализации 5 заключенных и возложила на них обязанности пройти курс лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU