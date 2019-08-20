2019-08-20T04:02:37+03:00
Здоровье

Якутская прокуратура заставила осужденных пройти курс лечения

5 инфицированных туберкулезом отказывались принимать таблетки
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Заключенные решили навредить себе, будучи больными туберкулезом.Заключенные решили навредить себе, будучи больными туберкулезом.Фото: ЯСИА
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Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Якутии проверила работу Лечебно-исправительного учреждения №5, где осужденные пациенты отказывались лечиться.

Установлено, что 5 осужденных, страдающих активной формой туберкулеза, вопреки требованиям закона, отказывались от лечения. Инфицированные заключенные игнорировали рекомендации лечащего врача и отказывались от приема таблеток.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявления о недобровольной госпитализации 5 заключенных и возложила на них обязанности пройти курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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