В Якутии тушат 5 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 03:40 2019-08-20T03:40:12+03:00

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По данным на 20 августа, в республике тушат 5 лесных пожаров, из них: действующих – 1 в Верхоянском районе, локализовано 5 пожаров в Нюрбинском районе – 2, в Сунтарском районе – 3. Площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 442 га. За прошедшие сутки в республике ликвидированы 38 пожаров в зонах обслуживания и контроля. На труднодоступных землях лесного фонда на территории республики под наблюдением с космоса находятся 91 зарегистрированная термоточка. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 776 435 га. К тушению пожаров привлекались всего 227 человек, в том числе мобилизованы 66 местных жителей, задействовано 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU