В Якутске прошел чемпионат по брейк-дансу "Энергия улиц"

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-19T11:56:17+03:00

Чемпионат был организован силами общественной организации по развитию брейк-данса "Yakutsk city breakers" за счет майского гранта главы Якутска. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

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В парке культуры и отдыха Якутска прошел летний городской чемпионат по уличным танцам "Энергия улиц" с участием судьи из Санкт-Петербурга Дениса Щепина. Чемпионат был организован силами общественной организации по развитию брейк-данса "Yakutsk city breakers" за счет майского гранта главы Якутска.

Победителей выбирали в четырех номинациях. В номинации «Брейк дети 1х1» победу одержал Константин Кубай. «Брейк взрослые» по системе "Magic number" победил Валентин Скрябин. В командном баттле без ограничений «Брейк 3х3» первыми стали Захар Черкашин, Василий Попов и Иван Сосин. В номинации «Все стили в силе 2х2» победил дуэт Николая Сивцева и Захара Черкашина.

Зрители громче всех поддерживали Захара Черкашина – победителя в двух номинациях и финалиста выхода 1х1, который в этом году окончил Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

ИСТОЧНИК KP.RU