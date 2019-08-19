2019-08-19T11:23:59+03:00
Недвижимость

«Полярные авиалинии» снова летают в Батагай

Аэропорт райцентра возобновил свою работу
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В Батагае рассеялся туман.В Батагае рассеялся туман.
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19 августа авиакомпания «Полярные авиалинии» выполнила три рейса в поселок Батагай - в 12.00, 12.10 и 15.30, сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, по направлению Якутск — Батагай планируется перевезти 120 пассажиров, в обратном направлении — около 100 человек.

Авиаперевозки пассажиров по этому направлению были прекращены, когда поселковый аэропорт закрыли из-за нулевой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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