«Полярные авиалинии» снова летают в Батагай
Аэропорт райцентра возобновил свою работу
В Батагае рассеялся туман.
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19 августа авиакомпания «Полярные авиалинии» выполнила три рейса в поселок Батагай - в 12.00, 12.10 и 15.30, сообщила пресс-служба компании.
Таким образом, по направлению Якутск — Батагай планируется перевезти 120 пассажиров, в обратном направлении — около 100 человек.
Авиаперевозки пассажиров по этому направлению были прекращены, когда поселковый аэропорт закрыли из-за нулевой видимости.
ИСТОЧНИК KP.RU