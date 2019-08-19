2019-08-19T11:11:54+03:00
Происшествия

В центре Якутска произошло ДТП с участием 16-летнего велосипедиста

Подросток получил разрыв связок плечевого сустава
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Федора Попова.ДТП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Федора Попова.Фото: Архив "КП"
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18 августа на перекрестке улиц Дзержинского и Федора Попова в Якутске произошло ДТП с участием 16-летнего велосипедиста.

Как выяснилось, из-за впереди едущей машины 35-летний водитель «Тойота Ипсум» не увидел подростка на велосипеде и сбил его.

В результате ДТП велосипедист получил разрыв связок левого плеча. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Якутска, подросток не спешился, прежде чем пересекать проезжую часть. В момент аварии водитель иномарки был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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