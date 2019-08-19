СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-19T10:51:17+03:00

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Вторая вице-мисс Россия-2018 Наталья Строева дала старт городской акции «Твори добро» - купила для детей из многодетной семьи канцелярские принадлежности.

Суть акции в том, что любой желающий может сделать доброе дело: приобрести канцтовары, продукты, бытовую химию, подарки для людей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это поможет малообеспеченным и многодетным семьям собрать детей в школу, приобрести необходимые вещи пенсионерам.

Чтобы принять участие в акции, необходимо связаться с благотворительным фондом «Город Добра».

23 августа в 18:00 «Город Добра» совместно с модельным агентством «TAYAMODELS» проведут благотворительный концерт в парке культуры и отдыха Якутска, в рамках которого состоится сбор канцтоваров для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU