В Якутске инструктор по вождению не уберег ученика от наезда на человека

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-19T10:44:25+03:00

Ученик "Фаворита" теперь навряд ли сдаст экзамен...

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Инструктор по вождению не уберег ученика от наезда на человека в столице республики . ДТП произошло днем 16 августа на улице Набережная.

За рулем учебного авто «Тойота Королла» была 33-летняя женщина, действиями которой руководил 30-летний инструктора.

Учебная машина ехала в сторону 202 микрорайона, как возле дома №1 на улице Набережная на дорогу выбежал 50-летний мужчина. Пожилой пешеход, решивший перебежать дорогу в неположенном месте, угодил под колеса учебного авто и был доставлен в травмпункт с различными травмами.

Ученик и инструктор рассказали, что мужчина выскочил на проезжую часть неожиданно, поэтому избежать наезда не удалось. Выяснилось, что нарушитель был пьян - результат медосвидетельствования показал 0,86 мг/л.

ИСТОЧНИК KP.RU