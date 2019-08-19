Минэкологии Якутии: сроки сезона охоты не переносятся

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-19T09:06:10+03:00

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Минэкологии Якутии опровергло информацию о переносе сроков летне-осеннего сезона охоты из-за ситуации с лесными пожарами в республике. Данная информация является недостоверной и не соответствует действительности.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям по тушению лесных пожаров на территории Якутии не принимала решение перенести сроки. В связи с этим, летне-осенний сезон охоты в республике начался в соответствии с указом президента Якутии "О определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)" от 27 июля 2012 года.

С 1 августа началась охота на дикого северного оленя тундровых популяций, снежного барана и бурого медведя, а с 17 августа открылась охота водоплавающую и боровую дичь.

ИСТОЧНИК KP.RU