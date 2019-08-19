34-летний якутянин заплатил мошеннику за «безопасность»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-19T09:02:58+03:00

Изменить размер текста: A A

34-летний житель Нерюнгринского района стал очередной жертвой телефонных мошенников.

Пострадавшему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что у клиента якобы обнаружена попытка взлома личного кабинета и снятия денег с банковского счета. Чтобы защититься от «дальнейших несанкционированных операций» со счетом, звонивший попросил мужчину назвать реквизиты двух его банковских карт и коды подтверждения, которые пришли в СМС. Пострадавший выполнил все условия, и с его карт исчезли более 52 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Телефонному мошеннику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU