В результате ДТП погиб 18-летний водитель

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-19T07:30:30+03:00

Погибший водитель только в этом году получил водительские права.

В Якутии автомобиль врезался в дерево, которое свалилось ему на крышу

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Вечером 17 августа, друзья 18 и 17 лет отремонтировали «Тойоту Марк-2», пока владелец находился в командировке, чтобы покататься на автомобиле по поселку Пеледуй без разрешения хозяина. Со слов пассажира, алкогольные напитки они не распивали.

Около семи часов приятели подъехали к бару, где к ним присоединился 17-летний знакомый с двумя девушками 21 и 23 лет и попросил водителя довести их до дома.

По пути на скорости 140 км/час автомобиль занесло в лесопарк, где он ударился об стоящее дерево, которое упало на крышу авто.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, пассажиры не пострадали. Все они сказали сотрудникам ГИБДД, что были пристегнуты ремнями безопасности.

Погибший водитель только в этом году получил водительские права.

ИСТОЧНИК KP.RU