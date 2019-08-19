Якутянин выступит на чемпионате мира по боксу в составе сборной России

СЕГОДНЯ 04:43 2019-08-19T04:43:36+03:00

Василий Егоров будет соревноваться в весовой категории до 52 килограмм

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Титулованный якутянин Василий Егоров выступит в составе сборной России на чемпионате мира по боксу. Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин, в котором примет участие Василий Егоров, пройдёт в сентябре 2019 года в Екатеринбурге.

Окончательный состав команды определился за прошедшие выходные по итогам спаррингов в Кисловодске.

Добавим, что якутский спортсмен будет соревноваться в весовой категории до 52 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU