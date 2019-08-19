СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-19T04:38:33+03:00

Планируются открытые конкурсы на замещение руководителей Театра оперы и балеты им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона и Национального художественного музея.

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Сегодня, 19 августа официально запускается портал «Команда Республики Саха (Якутия)» –высокотехнологичный механизм отбора, оценки и развития талантов, призванный обеспечить открытость принятия кадровых решений, вовлечение кандидатов со всей страны, лидеров общественного мнения и активных жителей.

Одновременно с запуском сайта планируется объявление открытых конкурсов на замещение руководящих должностей в сфере культуры – руководителей Театра оперы и балеты им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона и Национального художественного музея.

Пользователи портала смогут голосовать на открытых конкурсах на замещение вакантных должностей в государственном, муниципальном и бизнес-секторе, участвовать в формировании кадровых резервов, а также озвучивать свои предложения по улучшению деятельности культурных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU