Запускается портал «Команда Республики Саха (Якутия)»
Сегодня, 19 августа официально запускается портал «Команда Республики Саха (Якутия)» –высокотехнологичный механизм отбора, оценки и развития талантов, призванный обеспечить открытость принятия кадровых решений, вовлечение кандидатов со всей страны, лидеров общественного мнения и активных жителей.
Одновременно с запуском сайта планируется объявление открытых конкурсов на замещение руководящих должностей в сфере культуры – руководителей Театра оперы и балеты им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона и Национального художественного музея.
Пользователи портала смогут голосовать на открытых конкурсах на замещение вакантных должностей в государственном, муниципальном и бизнес-секторе, участвовать в формировании кадровых резервов, а также озвучивать свои предложения по улучшению деятельности культурных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU