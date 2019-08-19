Худруку Якутского ТЮЗа присуждена премия Правительства РФ имени Федора Волкова

СЕГОДНЯ 04:15 2019-08-19T04:15:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Художественному руководителю Театра юного зрителя Алексею Павлову в Год театра присуждена премия Правительства России им. Федора Волкова. Награда будет вручена во время юбилейного XX Международного Волковского театрального фестиваля, который пройдет с 14 по 24 сентября в Ярославле.

Ежегодно присуждается не больше трех таких премий. В этом году премия присуждена двум театрам: Пермскому театру оперы и балета имени П.И. Чайковского и Новосибирскому драмтеатру. Персональная премия присуждена только Алексею Павлову. Каждая награда включает в себя бронзовую статуэтку Федора Волкова, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В рамках фестиваля 23 сентября Театр юного зрителя выступит со спектаклем «Король Беранже», где Алексей Павлов сыграет главную роль.

ИСТОЧНИК KP.RU