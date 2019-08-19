2019-08-19T04:11:02+03:00
Звезды

Семеро якутян представят республику на всероссийском культурном фестивале «Таврида-Арт»

Мероприятие пройдет 20-26 августа в Крыму
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Зрители фестиваля услышат тойук из уст посла из Якутии.Зрители фестиваля услышат тойук из уст посла из Якутии.
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Старший преподаватель Арктического государственного института культуры и искусства Зоя Стрекаловская стала послом первого всероссийского фестиваля «Таврида-Арт», который пройдет в Крыму с 20 по 26 августа. Республику на мероприятии представят семеро якутян.

Зоя Стрекаловская прочитает на арт-квартале «Таврида Народная» отрывок из олонхо. В качестве посла она будет проводить работу по привлечению молодых якутских деятелей искусства к участию в фестивале.

В рамках культурной программы фестиваля также выступит известная этно-исполнительница Ольга Подлужная-Уутай.

«Тарвида-Арт» – первый всероссийский фестиваль молодых деятелей культуры и искусств. Ежедневно на площадках фестиваля будут проходить арт-манифесты, шоу-кейсы, лекции, концерты российских и мировых звёзд и грантовые конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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