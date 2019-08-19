2019-08-19T03:42:02+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 7 лесных пожаров

Общая площадь природных пожаров – 799 893 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Количество лесных пожаров уменьшается.Количество лесных пожаров уменьшается.
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По данным на 19 августа, в республике тушат 7 лесных пожаров. В Сунтарском районе зарегистрированы – 4 пожара, Нюрбинском – 2, Верхоянском – 1. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 617 га.

За прошедшие выходные ликвидированы 58 пожаров в зонах тушения и контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением с космоса 120 зарегистрированных термоточек. Общая площадь природных пожаров – 799 893 га.

К тушению пожаров привлекались 365 человек, мобилизован 131 местный житель, задействованы 27 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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