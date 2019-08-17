2019-08-17T11:03:05+03:00
Происшествия

В Якутии перед судом предстанут участники преступной группы, сбывавшие наркотики по всей стране

Молодчикам предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК РФ
Нинель ГУСЕВА
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В оборудованных ими тайниках обнаружено более килограмма «синтетики».В оборудованных ими тайниках обнаружено более килограмма «синтетики».
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В Якутии перед судом предстанут участники преступной группы, продававшие наркотики в 50 городах страны через Интернет.

«Зелье» злоумышленники сбывали посредством тайников-закладок, оплату получали на электронный кошелек. В Якутске в составе этой группы работали трое уроженцев Центральной Азии и четверо граждан РФ. Их задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и ФСБ республики.

В ходе личного досмотра и обысков в местах проживания обвиняемых, а также в оборудованных ими тайниках обнаружено более килограмма «синтетики».

Уголовное дело будет рассматриваться в Якутском городском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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