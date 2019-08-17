После тушения лесного пожара в Сунтарском лесничестве у 45-летнего сотрудника Авиалесоохраны не выдержало сердце

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-17T10:30:20+03:00

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Вечером 14 августа после тушения лесного пожара на территории Сунтарского лесничества скончался сотрудник Авиалесоохраны.

45-летний десантник-пожарный "Якутской базы авиационной охраны лесов" Владимир Иванов скоропостижно скончался от сердечной недостаточности.

По состоянию на 17 августа на территории республики действуют 185 лесных пожаров. Четыре из них бушуют в Сунтарском районе на площади 452 га.

За прошедшие сутки ликвидировано 12 природных пожаров и еще один локализован. Особый противопожарный режим введен на территориях 11 муниципальных районов: Алданского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Намского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского и Олекминского районов.

В ближайшие дни в Якутии прогнозируется средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах. На нелесных территориях пожарная опасность будет значительно выше, чем на лесных, из-за более сильного их прогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU