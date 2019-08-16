Двух жителей Якутска признали виновными в убийстве с особой жестокостью

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-16T11:43:18+03:00

На суде ни один из подсудимых своей вины не признал, однако присяжным доказательств было вполне достаточно. Фото: ЯСИА

Подсудимые, приговорённые к 13 и 8,5 годам лишения свободы, в содеянном не раскаялись

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Двух молодых жителей Якутска признали виновными в убийстве с особой жестокостью и последующим надругательством над телом умершего. Чудовищное преступление произошло в сентябре 2018 года.

Как выяснилось, подсудимые с двумя знакомыми распивали спиртные напитки. Один из них, поссорившись с хозяином квартиры, подговорил второго отомстить обидчику. Раздобыв два ножа, они избили собутыльника кулаками, нанесли ему 8 ножевых ранений в грудь и живот. Затем зачинщик конфликта отрубил уже мертвому человек голову топором.

На суде ни один из подсудимых своей вины не признал, однако присяжным доказательств было вполне достаточно. Суд приговорил молодчиков к 13 и 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU