СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-16T11:17:39+03:00

К административной ответственности на этот раз привлечены 9 овощников

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Комиссия мэрии Якутска вновь наведалась на улицу Труда. Рейд провели сотрудники межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности при главе Якутска.

К административной ответственности за незаконную торговлю овощами с большегрузов привлечены 9 человек. Департамент ветеринарии оштрафовал двух граждан за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции животноводства. Три водителя фур привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Также специалисты межрайонной налоговой инспекции №5 "шерстят" овощников на предмет соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники. За две недели проверены более десяти павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU