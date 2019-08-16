Комиссия мэрии Якутска вновь наведалась на улицу Труда
Комиссия мэрии Якутска вновь наведалась на улицу Труда. Рейд провели сотрудники межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности при главе Якутска.
К административной ответственности за незаконную торговлю овощами с большегрузов привлечены 9 человек. Департамент ветеринарии оштрафовал двух граждан за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции животноводства. Три водителя фур привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Также специалисты межрайонной налоговой инспекции №5 "шерстят" овощников на предмет соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники. За две недели проверены более десяти павильонов.
ИСТОЧНИК KP.RU