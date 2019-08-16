Руководство школ и детсадов Якутска, построенных в рамках ГЧП, не может договориться с подрядчиком

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-16T09:43:28+03:00

Проблемные моменты на всех 11 объектах должны быть устранены до 1 сентября. Фото: ЯСИА

За две недели до начала нового учебного года стороны так и не разрешили свои разногласия

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Руководство школ и детсадов Якутска, построенных в рамках государственно-частного партнерства, не может договориться с подрядчиком – компанией «ГазЭнергоМонтаж».

За две недели до начала учебного года стороны так и не разрешили свои разногласия по аренде. Директора образовательных учреждений обеспокоены, что подрядчик не вел работы на некоторых объектах на этой неделе.

- Проблемные моменты на всех 11 объектах должны быть устранены до 1 сентября. Дети должны переступить порог школ и детсадов без опозданий, несмотря на ваши разногласия, - потребовала замглавы Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова.

Дополнительная группа детсада «Северные звездочки» и детский сад «Надежда» уже получили лицензию на право введения образовательной деятельности.

Ранее сообщалось, что до 2026 года «Газэнергомонаж» получит более 1 млрд рублей за аренду 3 школ, 3 детсадов, музыкальной школы и библиотеки. Также город выплатит стоимость самих объектов и часть расходов на их содержание - 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU