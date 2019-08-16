В Якутске завалили мусором 6 тысяч кубометров водоохранной зоны реки Лена

СЕГОДНЯ 07:04 2019-08-16T08:06:56+03:00

Акватория реки, из которой пьём воду, превратилась в самовольную свалку.

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Минэкологии, управление автодорожного округа Якутска и отдел полиции №1 провели рейдовый осмотр места загрязнения водоохранной зоны реки Лена автодорожного округа. Как выяснилось, там завалили мусором 6 тысяч кубометров территории.

В ходе обследования в районе домов №5/1, 9/3 и 21 на улице Чернышевского обнаружены отсыпка земельных участков строительным мусором общим объемом около 6 тысяч кубометров. Также на этой территории выявлена несанкционированная свалка - кузов автомобиля, покрышки, железобетон, бочки и т.д.

По итогам рейда составлены 7 административных протоколов в отношении юридических и физических лиц и 7 предписаний об уборке мусора с водоохранной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU