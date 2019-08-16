«Сгустки» на Вилюе: вода реки оказалась визуально чистой
Неизвестного рода «сгустки» на реке Вилюй, о которых ранее сообщили местные жители, могут оказаться природным явлением. Такое мнение высказали специалисты, которые провели отбор проб воды.
Напомним, 14 августа инспекторы природоохранного ведомства республики отобрали образцы воды и осмотрели территорию, об это можно прочитать здесь.
– В момент отбора проб вода реки визуально была чистой, то есть соответствовала среднему показателю цветности, – отметили специалисты. – Два года назад произошел схожий случай. Тогда по результатам лабораторных исследований вода оказалась чистой.
Более точная информация о составе проб станет известна через две недели после лабораторных исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU