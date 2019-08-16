2019-08-16T06:30:50+03:00
Недвижимость

«Сгустки» на Вилюе: вода реки оказалась визуально чистой

Два года назад исследование подобного явления не выявило никаких аномалий
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Более точная информация о составе проб станет известна через две недели после лабораторных исследований.Более точная информация о составе проб станет известна через две недели после лабораторных исследований.
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Неизвестного рода «сгустки» на реке Вилюй, о которых ранее сообщили местные жители, могут оказаться природным явлением. Такое мнение высказали специалисты, которые провели отбор проб воды.

Напомним, 14 августа инспекторы природоохранного ведомства республики отобрали образцы воды и осмотрели территорию, об это можно прочитать здесь.

– В момент отбора проб вода реки визуально была чистой, то есть соответствовала среднему показателю цветности, – отметили специалисты. – Два года назад произошел схожий случай. Тогда по результатам лабораторных исследований вода оказалась чистой.

Более точная информация о составе проб станет известна через две недели после лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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