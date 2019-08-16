В Якутии тушат 11 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 05:19 2019-08-16T05:19:56+03:00

За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в зонах тушения и контроля.

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По данным на 16 августа, в республике тушат 11 лесных пожаров на площади 775 га, из них: действующих – 9, локализовано 2 пожара. За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в зонах тушения и контроля.

В Сунтарском районе зарегистрированы – 4, в Нюрбинском, Усть-Алданском – по два пожара, в Верхоянском, Усть-Майском, Алданском районах – по одному пожару.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением с космоса 155 зарегистрированных термоточек. Общая площадь в зоне контроля составляет 880 224 га.

К тушению пожаров привлекались всего 460 человек, в том числе 139 местных жителей, задействовано 36 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU