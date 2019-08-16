В Якутии 20-летний «молодчик» обворовывал членов семьи

СЕГОДНЯ 04:37 2019-08-16T04:37:32+03:00

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20-летний житель Хангаласского района предстанет перед судом за неоднократные кражи у членов своей же семьи. 53-летний отчим юноши рассказал полиции, что с его мобильного банка похищены 8 тысяч рублей. Подозреваемый оказался 20-летний пасынок потерпевшего. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что это не единственное хищение. В июле этого года юноша перевел себе на счет с телефона отчима деньги без его ведома. После этого отправился в Якутск, где потратил всю сумму на развлечения. Затем в августе подозреваемый отобрал у своего брата, инвалида детства, сотовый телефон и сбыл его в город. Деньги злоумышленник опять же спустил в ночные клубы столицы. Ночной «гуляка» рискует получить уголовный срок за кражи до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU