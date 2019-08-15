2019-08-15T10:34:04+03:00
Недвижимость

На реке Лена обнаружено нефтяное пятно длиной 2 километра и шириной 700 метров

Акваторию реки обследовали специалисты Кобяйской инспекции государственного экологического надзора
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы.С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы.
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В акватории реки Лена в Кобяйском районе республики обнаружено нефтяное пятно длиной 2 километра и шириной 700 метров. Акваторию реки обследовали специалисты Кобяйской инспекции государственного экологического надзора.

В ходе рейда инспекторы обнаружили на якорной стоянке теплоходы «Ленанефть-2030» и буксир «Капитан Сычев». Недалеко от них и располагалось нефтяное пятно.

С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ и оценке качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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