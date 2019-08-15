На реке Лена обнаружено нефтяное пятно длиной 2 километра и шириной 700 метров
Акваторию реки обследовали специалисты Кобяйской инспекции государственного экологического надзора
С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы.
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В акватории реки Лена в Кобяйском районе республики обнаружено нефтяное пятно длиной 2 километра и шириной 700 метров. Акваторию реки обследовали специалисты Кобяйской инспекции государственного экологического надзора.
В ходе рейда инспекторы обнаружили на якорной стоянке теплоходы «Ленанефть-2030» и буксир «Капитан Сычев». Недалеко от них и располагалось нефтяное пятно.
С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ и оценке качества воды.
ИСТОЧНИК KP.RU