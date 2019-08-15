На реке Лена обнаружено нефтяное пятно длиной 2 километра и шириной 700 метров

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-15T10:34:04+03:00

С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы.

Изменить размер текста: A A

В акватории реки Лена в Кобяйском районе республики обнаружено нефтяное пятно длиной 2 километра и шириной 700 метров. Акваторию реки обследовали специалисты Кобяйской инспекции государственного экологического надзора.

В ходе рейда инспекторы обнаружили на якорной стоянке теплоходы «Ленанефть-2030» и буксир «Капитан Сычев». Недалеко от них и располагалось нефтяное пятно.

С места происшествия отобраны пробы воды для проведения экологической экспертизы по определению загрязняющих веществ и оценке качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU