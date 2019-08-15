В Якутске учащиеся с 5 по 11 классы из малообеспеченных семей будут ездить в автобусах бесплатно

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-15T09:38:26+03:00

Информация о способах получения льготы будет сообщена позже

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С 1 января 2020 года более двух тысяч детей из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы будут ездить в городских автобусах бесплатно. Автобусный проезд будет компенсироваться перевозчикам из муниципального бюджета, сообщила мэр Якутска.

Также Сардана Авксентьева обещала, что в будущем все школьники городского округа будут ездить на маршрутных автобусах бесплатно.

Напомним, мэрия Якутска выплачивает 600 рублей в месяц на каждого ребенка из малообеспеченной многодетной семьи, имеющей четыре и более детей.

В настоящее время окружная администрация готовит официальный документ, информация о способах получения льготы будет сообщена позже.

ИСТОЧНИК KP.RU