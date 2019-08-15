В Якутске учащиеся с 5 по 11 классы из малообеспеченных семей будут ездить в автобусах бесплатно
С 1 января 2020 года более двух тысяч детей из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы будут ездить в городских автобусах бесплатно. Автобусный проезд будет компенсироваться перевозчикам из муниципального бюджета, сообщила мэр Якутска.
Также Сардана Авксентьева обещала, что в будущем все школьники городского округа будут ездить на маршрутных автобусах бесплатно.
Напомним, мэрия Якутска выплачивает 600 рублей в месяц на каждого ребенка из малообеспеченной многодетной семьи, имеющей четыре и более детей.
В настоящее время окружная администрация готовит официальный документ, информация о способах получения льготы будет сообщена позже.
ИСТОЧНИК KP.RU