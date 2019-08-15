11 проектов из Якутии получили 17,4 млн рублей от Фонда президентских грантов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-15T09:30:50+03:00

Во втором всероссийском конкурсе фонда от республики примут участие 90 НКО

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11 проектов-победителей конкурса Фонда президентских грантов из Якутии поделят между собой 17,4 млн рублей на претворение идеи в жизнь.

Так, 6 млн рублей получил проект республиканского фестиваля «Leto Yakutia», в рамках которого в городах и селах республики создаются муралы и инсталляции. Арт-объекты уже появились в Якутске, Олекминске и Удачном.

Проект Пантелеймона Егорова по инклюзивному образованию получил грант в размере 2,9 млн рублей. Его команда создала учебно-научную лабораторию адаптивных компьютерных технологий на базе СВФУ. Технологии позволяют абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья поступить на желаемый факультет.

На второй конкурс Фонда президентских грантов подали заявки 90 НКО из Якутии. Список победителей станет известен 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU