Изменится схема движения трех городских автобусов Якутска
Временные неудобства связаны с ремонтом дорог
Схема движения автобусных маршрутов по улице Бестужева Марлинского.
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Окружная администрация Якутска сообщает о введении временных ограничений движения транспорта.
С 15 по 22 августа будет перекрыт участок улицы Бестужева-Марлинского от пересечения с улицей Кальвица до пересечения с улицей Авиационная. Автобусный маршрут №16 будет объезжать ремонтируемый участок по улице Дзержинского через рынок «Столичный».
С 17 августа и до конца 2019 года закроют участок улицы Пилотов – от рынка «Белое озеро» до пересечения с улицей Курнатовского. Автобусы № 3 и 14 будут объезжать его по улице Можайского.
Временные неудобства связаны с ремонтом дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU