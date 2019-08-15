2019-08-15T09:08:52+03:00
Общество

Изменится схема движения трех городских автобусов Якутска

Временные неудобства связаны с ремонтом дорог
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Схема движения автобусных маршрутов по улице Бестужева Марлинского.Схема движения автобусных маршрутов по улице Бестужева Марлинского.
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Окружная администрация Якутска сообщает о введении временных ограничений движения транспорта.

С 15 по 22 августа будет перекрыт участок улицы Бестужева-Марлинского от пересечения с улицей Кальвица до пересечения с улицей Авиационная. Автобусный маршрут №16 будет объезжать ремонтируемый участок по улице Дзержинского через рынок «Столичный».

С 17 августа и до конца 2019 года закроют участок улицы Пилотов – от рынка «Белое озеро» до пересечения с улицей Курнатовского. Автобусы № 3 и 14 будут объезжать его по улице Можайского.

Временные неудобства связаны с ремонтом дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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