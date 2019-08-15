«Прямой разговор»: министр образования и науки Якутии выйдет в прямой эфир

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-15T08:40:48+03:00

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В субботу, 17 августа, в 08:40 министр образования и науки Якутии Владимир Егоров примет участие в передаче «Прямой разговор» на телеканале «Россия-1».

Министр расскажет о предстоящем совещании работников образования, где будет обсуждаться развитие сферы образования на ближайшие пять лет. В ходе эфира Владимир Егоров также проинформирует об открытии новых учебных заведений в районах и городах республики, внедрении новых образовательных программ.

Телезрители могут задать министру вопросы, позвонив в студию по номеру: 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU