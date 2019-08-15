«Клевая рыбалка»: в Жиганском районе прошли соревнования по рыбной ловле для детей и взрослых
Социальный проект для подопечных Жиганского дома-интерната пенсионеров и инвалидов организовал блогер Вячеслав Бродников
Победителей определяли по количеству выловленной рыбы.
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В Жиганском районе Якутии прошли соревнования по рыбной ловле для детей и взрослых – подопечных Жиганского дома-интерната пенсионеров и инвалидов. Социальный проект «Клевая рыбалка» был организован в рамках праздничных мероприятий к 65-летию интерната.
В соревнованиях на берегу Лены под руководством известного блогера Вячеслава Бродникова приняли участие 8 команд.
Победителей определяли по количеству выловленной рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU