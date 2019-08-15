2019-08-15T08:37:34+03:00
Общество

«Клевая рыбалка»: в Жиганском районе прошли соревнования по рыбной ловле для детей и взрослых

Социальный проект для подопечных Жиганского дома-интерната пенсионеров и инвалидов организовал блогер Вячеслав Бродников
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Победителей определяли по количеству выловленной рыбы.Победителей определяли по количеству выловленной рыбы.
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В Жиганском районе Якутии прошли соревнования по рыбной ловле для детей и взрослых – подопечных Жиганского дома-интерната пенсионеров и инвалидов. Социальный проект «Клевая рыбалка» был организован в рамках праздничных мероприятий к 65-летию интерната.

В соревнованиях на берегу Лены под руководством известного блогера Вячеслава Бродникова приняли участие 8 команд.

Победителей определяли по количеству выловленной рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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