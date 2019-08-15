2019-08-15T08:19:41+03:00
Недвижимость

Штормовое предупреждение: в двух районах Якутии ожидается установление высокого класса пожароопасности леса

Обострение лесопожарной обстановки угрожает Томпонскому и Нюрбинскому районам
Нинель ГУСЕВА
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На сегодняшний день в Нюрбинском районе действуют два природных пожара.На сегодняшний день в Нюрбинском районе действуют два природных пожара.
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Синоптики Якутского гидрометцентра предупреждают об установлении в ближайшие два дня, 16 и 17 августа, чрезвычайно высокого V класса пожароопасности леса в Томпонском и высокого IV класса в Нюрбинском районах республики.

По данным Минкологии Якутии, на сегодняшний день в Нюрбинском районе действуют два природных пожара.

Между тем, по прогнозу синоптиков, 17 и 18 августа на западе, юге, в центральных районах республики ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на юге местами грозы с порывистым ветром 10-15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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