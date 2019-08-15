Ветерану Великой Отечественной из Якутии исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-15T07:23:37+03:00

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14 августа отпраздновал свой 100-летний юбилей участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Вилюйского района Николай Сидорович Николаев. Указом главы Якутии Николай Сидорович награжден почетным знаком «Уйэ Саас».

В 1942 Николая Николаева призвали в ряды Красной армии. Он участвовал в Сталинградской битве, воевал на прибалтийском фронте, награжден медалью «За Отвагу», знаком «Отличный пулемётчик», орденами Красной звезды, Славы III степени и Отечественной войны I степени. После войны красноармеец вернулся в Якутию, создал семью. С супругой Марией Никифоровной они живут душа в душу вот уже 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU