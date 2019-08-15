СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-15T07:00:27+03:00

В момент ДТП ребёнок играл у себя во дворе.

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В Якутии отец-автомобилист сбил годовалого малыша во дворе собственного дома. Инцидент произошел 14 августа в Верхневилюйске.

Как выяснилось, совершая маневр задним ходом во дворе своего дома, водитель «Toyota Wish» не углядел сынишку в зеркале заднего вида и задел малыша по касательной.

Годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины и госпитализирован в хирургическое отделения районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU