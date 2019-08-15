В Якутии отец-автомобилист сбил годовалого малыша во дворе собственного дома
Ребенок получил сотрясение мозга и ушибы
В момент ДТП ребёнок играл у себя во дворе.
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В Якутии отец-автомобилист сбил годовалого малыша во дворе собственного дома. Инцидент произошел 14 августа в Верхневилюйске.
Как выяснилось, совершая маневр задним ходом во дворе своего дома, водитель «Toyota Wish» не углядел сынишку в зеркале заднего вида и задел малыша по касательной.
Годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины и госпитализирован в хирургическое отделения районной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU