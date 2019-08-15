Якутский бриллиант «Дух розы» станет одним из самых дорогих в мире
Розовый бриллиант весом 14,83 карата, найденный и ограненный специалистами «АЛРОСА» станет одним из самых дорогих в мире. Алмазная компания выставит его на продажу в ноябре 2019 года.
Камень весом 27,85 карата был найден в Якутии в 2017 году, процесс его подготовки и резки на заводе «АЛРОСА» в Москве занял целый год. Потенциальная стоимость бриллианта оценивается от 60 до 65 миллионов долларов США.
Бриллиантовый ромб «Дух Розы» был назван в честь Вацлава Нижинского, который был звездой премьеры балета «Le Spectre de la Rose» (перевод с фр. «Призрак розы») 1911 года.
«Дух розы» сертифицирован Американским геммологическим институтом как яркий пурпурно-розовый с превосходной четкостью и полировкой бриллиант с хорошей симметрией.
Также стоит отметить, что розовый бриллиант будет самым дорогим камнем, когда-либо полированным в России.
ИСТОЧНИК KP.RU