«Бизнес против коррупции»: в Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий социального видеоролика

СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-15T05:02:14+03:00

С победителем будет заключен контракт на изготовление видеоролика «Бизнес против коррупции», который будет транслироваться на телевидении, экранах Якутска и в СМИ.

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Проводится республиканский конкурс на лучший сценарий социального видеоролика «Бизнес против коррупции» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Организаторы - центр «Мой бизнес» при Минпреде Якутии совместно с управлением при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Каждый участник может подать до пяти заявок на конкурс. Возраст участников не ограничен. Принять участие в конкурсе можно до 31 августа 2019 года.

С победителем будет заключен контракт на изготовление видеоролика «Бизнес против коррупции», который будет транслироваться на телевидении, экранах Якутска и в СМИ.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU