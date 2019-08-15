В Якутии мужчина зарезал жену на глазах у дочери

СЕГОДНЯ 04:40 2019-08-15T04:40:57+03:00

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Вынесен приговор в отношение жителя Олекминского района, убившего человека с особой жестокостью.

В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2018 года в селе Юнкюр в квартире подсудимого произошла супружеская ссора в присутствии малолетней дочери. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жену ножом, чтобы причинить ей особые страдания. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте преступления на глазах у девочки, у которой в связи с этим наступило временное психическое расстройство.

В суде подсудимый признал свою вину. Злоумышленник осужден к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU