В Якутии мужчина зарезал жену на глазах у дочери
Вынесен приговор в отношение жителя Олекминского района, убившего человека с особой жестокостью.
В ходе судебного заседания установлено, что в декабре 2018 года в селе Юнкюр в квартире подсудимого произошла супружеская ссора в присутствии малолетней дочери. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жену ножом, чтобы причинить ей особые страдания. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте преступления на глазах у девочки, у которой в связи с этим наступило временное психическое расстройство.
В суде подсудимый признал свою вину. Злоумышленник осужден к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
ИСТОЧНИК KP.RU