2019-08-15T04:21:22+03:00
Недвижимость

Вилюйский психоневрологический интернат на 150 мест будет достроен в 2021 году

На сегодняшний уже возведён 1 этаж здания
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Строители также планируют провести работы по благоустройству прилегающей территории до 2021 года.Строители также планируют провести работы по благоустройству прилегающей территории до 2021 года.
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В селе Сосновка Вилюйского района строится вилюйский психоневрологический интернат имени Кэт Марсден, в рамках федерального проекта по поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Напомним, 6 мая текущего года была установлена первая свая, на сегодня уже возведён 1 этаж объекта. В 2021 году подрядчики планируют завершить строительство интерната на 150 мест, а также провести работы по благоустройству прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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